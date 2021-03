Olimpiadi 2021, negato l'accesso agli spettatori stranieri: la motivazione

Il Covid-19 ha già rivoluzionato una volta i piani dei prossimi giochi olimpici. Si sarebbero dovute disputare l'estate scorsa a Tokyo, ma la pandemia non lo ha permesso e così la manifestazione è stata spostata a questa estate. Dal Giappone arrivano voci di un nuovo cambio di programma: secondo Kyodo News il governo non permetterebbe agli spettatori stranieri di partecipare dal vivo alle Olimpiadi e l'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Questo avverrebbe per evitare che le varianti del virus si espandano a macchia d'olio. Questa decisione andrebbe a incidere drasticamente sugli introiti visto che molti biglietti non verranno venduti.