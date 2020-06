Cucchi: "La Lazio è viva e può ancora credere nello Scudetto"

Il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracana, in merito alla sconfitta della Lazio contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“La Lazio non è una squadra costruita per vincere lo Scudetto ma per raggiungere i primi quattro posti. Si è formata con un grande lavoro durato anni, di cui ha meriti Simone Inzaghi, che è maturato in modo esponenziale e credo possa diventare un grande allenatore. Ha fatto una prima parte eccezionale, il centrocampo della Lazio al completo è il migliore della Serie A. È chiaro che i tifosi sperano ancora che la Lazio possa fare qualcosa di miracoloso. Che ce la possa fare è possibile, ma ieri a Bergamo abbiamo visto una grande prima mezz'ora, che dimostra che la Lazio c'è. Poi è successo qualcosa, forse sono venute meno le forze fisiche e morali, ma soprattutto è venuta fuori l’Atalanta che si è dimostrata una squadra di grande caratura tecnica e morale. Forse la panchina della Lazio non è all'altezza, ma si è creata nella squadra una grande chimica. C'è la speranza di ottenere un risultato importante ma anche la consapevolezza che si hanno di fronte avversari molto forti".