D'Amico, a Latina lutto cittadino e bandiere a mezz'asta

© foto di Federico Gaetano

La scomparsa di Vincenzo D'Amico ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio e in quello biancoceleste ma anche nella comunità di Latina, cittadina in cui l'ex 'Golden Boy' della Lazio era nato. Per questo motivo per la giornata di martedì 4 luglio, in concomitanza con i funerali, nel capoluogo pontino sarà proclamato il lutto cittadino come proclamato dal sindaco Matilde Celentano.

"È con profonda tristezza che ho appreso della grande perdita di Vincenzo D'Amico, ex calciatore di primissimo piano, protagonista dello storico scudetto della Lazio e volto della tv sportiva italiana. Nella sua brillante carriera che l'ha portato a soli 19 anni a diventare campione d'Italia non ha mai dimenticato la sua Latina. Il mondo del calcio, così come la città dove è nato e cresciuto, perdono un grande personaggio, un grande uomo e un grande concittadino. Da subito mi sono attivata per onorare al meglio la sua figura e, dopo un confronto con i familiari e in particolare con il fratello Rosario, il Comune che rappresento ha deciso di proclamare lutto cittadino. Un gesto simbolico in segno di riconoscenza. Nella stessa giornata saranno esposte le bandiere a mezz'asta", queste le parole del sindaco all'Ansa.