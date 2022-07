Dal golf alla Lazio, Celli: "Sono biancoceleste per un motivo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - E' un momento pazzesco per Filippo Celli. Il 21enne romano, promessa del golf, a fine giugno è diventato campione europeo dilettanti e tre giorni fa è stato premiato con la Silver Medal come miglior amateur del British Open. Il giovane atleta si è raccontato in un'intervista riportata dalla rassegna stampa a cura di Radiosei rivelando anche la sua fede calcistica a tinte biancocelesti: "Tifo Lazio. Tutta la famiglia di mia madre è laziale e così anch’io… Poi c’è Dino Zoff, un grande amico di mio papà, giocano spesso insieme a golf. Siamo andati insieme per 20 anni a Punta Ala, mi ha visto crescere. Se sono laziale è un po’ anche per lui".