Dalla Francia: Grosso-Lione, si va verso l'addio. Ecco il possibile sostituto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra essere già arrivata ai titoli di coda l'avventura di Fabio Grosso alla guida del Lione. Il tecnico italiano, arrivato in Francia nelle scorse settimane, non è riuscito a migliorare la situazione del club transalpino, sempre più in difficioltà in campionato. Per questo motivo, secondo La Provence, l'ex allenatore del Frosinone potrebbe ben presto fare le valigie per essere rimpiazzatoda Jorge Sampaoli, il quale, in attesa di una chiamata da Lione, ha messo in stand-by la proposta della Federcalcio peruviana.