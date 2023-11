Dani Alves, respinta anche la terza richiesta di libertà su cauzione: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Niente libertà di cauzione per Dani Alves. L'ex stella del Barcellona rimarrà ancora in carcere dopo che il tribunale di Barcellona ha respinto per la terza volta la richiesta in quanto è probabile il pericolo di fuga. L'ex calciatore, detenuto dal 20 gennaio con l'accusa si violenza sessuale, rimarrà quindi presso la struttura di Brians 2. L'accusa ha chiesto per il brasiliano 9 anni di prigione più altri 10 in libertà vigilata.