Dazn, al posto di Juventus-Alessandria va in onda una puntata di Forum

Altro inconveniente nella giornata di oggi per Dazn che davvero dall'inizio del campionato sembra non trovare un attimo di pace. Nel pomeriggio infatti la piattaforma avrebbe dovuto trasmettere l'amichevole tra Juventus e Alessandria ma al posto del match per 14 minuti è andata in onda una puntata di "Forum" programma in onda su Canale 5 nello stesso momento. I tifosi hanno quindi dovuto attendere il primo quarto d'ora per vedere finalmente i 22 in campo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza l'errore sarebbe stato di EI Towers che ha sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su Dazn.

Lazio Women, continua la maledizione: al Fersini è 1-2 per il Pomigliano

Lazio - Inter, Dazn "celebra" gli ex Inzaghi e de Vrij - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE