Dazn, arrivano le scuse dopo il disservizio: "Indennizzo per gli utenti"

Non c'è pace per Dazn. I primi tempi dei due posticipi Torino - Lazio e Napoli - Sampdoria non sono stati visibili sull'applicazione della piattaforma streaming per via di un disservizio. Dopo la rabbia degli utenti, l'azienda ha risolto il problema e ha chiesto scusa ai clienti. Nel comunicato pubblicato sui canali social si legge: "Abbiamo riscontrato un problema sull'app. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo".