Dazn, i problemi non finiscono mai: impossibile vedere Lazio e Napoli - FOTO

Ancora problemi, che sembrano non finire mai, per gli utenti di Dazn. Poco prima del fischio d'inizio del match tra Torino e Lazio e tra Sampdoria e Napoli gli utenti, da pc, non sono riusciti ad accedere e quindi di conseguenza a vedere la gara. Sugli schermi è apparsa una scritta in diverse lingue e un messaggio di errore. Inutile dire che i tifosi sono imbufaliti per l'ennesimo problema che di fatto non permette agli utenti di vedere i match.

