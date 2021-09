Torino - Lazio, Immobile e quella spinta in più: davanti avrà ancora Cairo

Torino - Lazio è stata la partita che ha caratterizzato l'intera scorsa stagione. Il 1° novembre 2020 sul campo i biancocelesti regalarono ai tifosi un'emozione equiparabile soltanto a quella di Cagliari del dicembre 2019: all'inizio del recupero il risultato era di 3-2 per i granata, ma il rigore di Ciro Immobile e la zampata di Felipe Caicedo tra il 95' e il 98' ribaltarono la situazione. La Lazio in quella fase era in piena emergenza Covid con parecchi giocatori costretti ai box e la rosa decimata. Il presidente del Torino Urbano Cairo non prese bene la sconfitta e prima fece un esposto alla Procura Federale, poi iniziò una guerra mediatica contro la Lazio sul famoso caso tamponi. La vicenda è ancora aperta e due settimane fa il Collegio di Garanzia del Coni ha rispedito il processo alla Corte Sportiva d'Appello per ridefinire (e mitigare) le sanzioni verso Claudio Lotito e i medici: la Lazio invece, al contrario di quanto scritto per mesi dai giornali del gruppo Cairo, non ha mai rischiato la penalizzazione, nemmeno richiesta dal procuratore Chinè in primo grado.

IMMOBILE E CAIRO - E poi c'è il capitolo Immobile. Dopo la partita di ritorno dello scorso campionato (finita 0-0 il 18 maggio scorso), con il Torino intento a festeggiare la salvezza, il presidente Cairo andò a cercare Immobile negli spogliatoi accusandolo di aver giocato con il sangue agli occhi e di essere stato positivo nella partita d'andata. Ciro rispose anche via social a tali affermazioni, smentite tra l'altro da tre gradi di giudizio della giustizia sportiva e prive di qualsiasi fondamento. Eppure la storia tra Immobile e Cairo era iniziata nel migliore dei modi: nella stagione 2013-14 l'attaccante si laureò capocannoniere in Serie A con la maglia granata mettendo a segno 22 gol in 33 partite. Tra il gennaio e il giugno 2016 ci fu una seconda parentesi in cui realizzò altri 5 gol con il Torino. Il non riscatto dei granata e l'acquisto da parte della Lazio con l'esplosione di Ciro nel grande calcio, ha particolarmente fatto male a Cairo che ha iniziato a covare risentimento nei confronti del suo ex calciatore. Negli scontri diretti poi il bomber biancoceleste ha spesso fatto male al Toro segnando ben 7 volte, 4 delle quali proprio in casa granata. Tutto il livore è emerso per esempio dopo la vittoria della Scarpa d'Oro di Immobile, mai esaltata (in alcuni casi quasi nascosta) dai giornali del gruppo Cairo. Ma questa è ormai acqua passata, Ciro guarda avanti e vuole battere il Torino per se e per la Lazio. Cairo semmai è un motivo in più per farlo.