Dazn lancia il “SuperMonday”: in palio 100 abbonamenti annuali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interessante iniziativa quella portata avanti da Dazn che solo per oggi, lunedì 4 aprile, mette in palio ben 100 abbonamenti gratis per un anno. Chi sottoscriverà l'abbonamento alla piattaforma o riattiverà un account potrebbe quindi vincere il premio. Per i fortunati non solo la visione di tutta la Serie A ma anche boxe, NFL e tutti gli incontri della UFC, oltre a contenuti esclusivi.

Partecipare a “SuperMonday”, questo il nome del concorso, è semplice: basterà attivare, o riattivare, l’abbonamento a DAZN dal sito DAZN.com con carta di credito/debito o PayPal al prezzo di 29,99 euro al mese. Ogni utente riceverà poi una mail con uno speciale codice gioco e l’indicazione del sito web dove potranno provare a vincere i premi in palio. Il codice potrà essere utilizzato dal 4 al 9 aprile.