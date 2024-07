Dazn, si alzano ancora i prezzi degli abbonamenti: i prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I prezzi di Dazn continuano ad aumentare nonostante manchi poco meno di un mese dall'inizio della stagione 2024/2025. Dopo i primi rincari la piattaforma ha infatti deciso di applicare ai prezzi degli abbonamenti un ulteriore aumento.

A partire dal 22 agosto infatti il piano Start passerà da 11,99€ a 14,99€ mentre lo Standard salirà a 44,99€. Infine il Plus, il più costoso, costerà 69,99€ al mese. L'aumento verrà applicato anche a chi è già abbonato e, per questo, i clienti di Dazn avranno la possibilità di recedere entro 60 giorni dalla data di comunicazione, senza incorrere in penali o costi di disattivazione.