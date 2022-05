De Bruyne contro la Nations League: “Una competizione che non mi interessa “

TUTTOmercatoWEB.com

La Nations League non ha riscosso tutto il successo che la UEFA si aspettava. La nuova competizione, nata solo da qualche anno, non convince neanche i calciatori che devono disputarla. Uno dei maggiori critici è Kevin De Bruyne che, dal ritiro della Nazionale belga, ha dichiarato in conferenza stampa: "Altre due settimane di impegni sono troppe. Noi calciatori non possiamo cambiare nulla, ma onestamente a me questo torneo non interessa. Penso che queste gare siano come amichevoli a cui viene data troppa importanza. Ripeto, noi le giocheremo ma è come se fosse una sorta di ‘campagna di allenamento’. Come calciatori possiamo dire che vogliamo riposare di più perché alla fine in un anno abbiamo massimo tre settimane di libertà. Anche se lo diciamo, però, non cambierà nulla, quindi faremo il nostro lavoro sul campo”.