De Cosmi: "Cosa deve fare la Lazio per sognare in grande"

Intervenuto a Lazio Style Radio mister Roberto De Cosmi ha fatto il punto sulla stagione che sta per iniziare e sulle vicende di casa Lazio. Tra mercato, lavoro di Sarri e della società si aspetta un'annata importante da parte dei biancocelesti, che a suo avviso hanno tutte le carte in regole per far bene.

RIPARTENZA - "L’ideale sarebbe presentarsi con un blocco già consolidato in ritiro. Il calcio moderno però non consente questa opportunità. Sarà un work in progress continuo fino al 31 agosto, ma alla fine sono sicuro che sarà allestita una squadra competitiva. Dovrà essere il frutto del lavoro condiviso tra società e tecnico. Il quinto posto deve essere il punto di partenza, dopo la fase di rodaggio dello scorso anno".

MARCOS ANTONIO - "Avrà bisogno di una fase di ambientamento. Si tratta di una scelta volta a ringiovanire la rosa vista l’uscita di Leiva che ha fatto benissimo. Ha caratteristiche diverse forse e darà un volto diverso alla squadra. Può fare anche la mezzala, ma l’importante sarà raggiungere l’equilibrio di squadra. Il regista è un ruolo determinante in tal senso".

CRESCITA SQUADRA - "Nella seconda fase l’intera squadra si è calata meglio nella mentalità del tecnico per questo ed è stata decisamente meno volubile ed è stata più forte. Sono cresciuti gli esterni bassi tra cui Lazzarri che ha delle caratteristiche importanti ed è migliorato molto anche in fase difensiva. Quando Felipe Anderson era in forma sulla fascia destra la Lazio ha fatto benissimo".

AI NASTRI DI PARTENZA - "Sulla carta le tre grandi del Nord partono avvantaggiate anche se non è propriamente detto. Ogni campionato ha le sue dinamiche. Al netto di ciò se la Lazio fa qualcosa di importante sul mercato può sognare in grande, ma adesso è prematuro fare delle griglie. Bisognerà capire anche Roma e Napoli cosa faranno. La squadra deve ambire anche dalla crescita mentale della seconda metà di stagione".

CARATTERISTICHE DELLA ROSA - "La fisicità nel calcio odierno è importante, ciò non significa che la qualità e la rapidità vengano dopo. Basic ad esempio riesce a garantire entrambe le cose. In generale bisognerebbe avere una rosa completa con tutte le varie caratteristiche congiunte. Dietro mi aspetto 1-2 colpi tra cui Romagnoli che ha sia caratteristiche fisiche che di esperienza. Al di là della sua fede laziale può dire la sua visto che ha ancora 27 anni così come Milinkovic".