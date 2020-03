De Cosmi: "Questa Lazio sa quando soffrire e quando divertirsi"

Anche il Bologna è caduto sotto i colpi della Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 ne ha parlato De Cosmi: "Il primo tempo della Lazio è stato di altissimo livello, i biancocelesti hanno trovato spesso il modo per andare a calciare. La squadra di Inzaghi è in vetta: sa divertirsi ma anche soffrire. Luis Alberto sta facendo cose importantissime, lui come tutti i suoi compagni di squadra. Gioca con qualità, voglia e partecipazione. Nel ruolo di mezzala ha la libertà di andarsi a trovare lo spazio e capitalizzare tutte le chance in transizione. Con la palla incollata al piede, delizia tutti di passaggi splendidi; sul gol prende in controtempo il portiere. In questo momento rappresenta il valore aggiunto della Lazio, che in ogni gara dimostra grande unione. Luiz Felipe ha preso in mano le redini del gioco, Inzaghi vuole creare superiorità numerica in fase di costruzione sin dal primo difensore: è cresciuto nella mentalità e nella gestione. Il classe 1997 sta svolgendo un percorso positivo. L’intero reparto difensivo sta facendo bene, anche Patric è stato sontuoso dal punto di vista della tecnica. È un ragazzo scuola Barcellona, rappresenta in questo momento un valore aggiunto: sa abbinare al meglio le due fasi”.

