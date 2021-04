Decreto 26 aprile, coprifuoco e scuole agitano il governo. Fedriga: "I patti erano altri"

DECRETO 26 APRILE - Acque agitate nel governo dopo il decreto firmato ieri. Il 26 aprile cambiano le regole e tornano le zone gialle. La flessione della curva dei contagi e i numeri in miglioramento porteranno a un allentamento delle misure restrittive. Nonostante questo le decisioni della maggioranza non hanno soddisfatto tutti con la Lega che si è astenuta dalla votazione. Le problematiche sono principalmente due: le scuole e il coprifuoco. In particolare le Regioni sono particolarmente arrabbiate per le modifiche dell'accordo firmato nei giorni scorsi. Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, ha detto che non sono stati mantenuti i patti. L'accordo per il coprifuoco era alle 23, ma alla fine si è deciso di confermare il vecchio orario delle 22. Anche la percentuale di studenti in classe alle superiori, fissata al 60%, è stata aumentata al 75%. Situazioni che nel pomeriggio saranno affrontate nella seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni. Non sono escluse sorprese.

