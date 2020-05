Del Piero incensa Peruzzi: "Una persona eccezionale. Montero me ne parlò..."

Alessandro Del Piero, intervenuto in diretta Instagram con ChristIan Vieri, ha parlato anche di Angelo Peruzzi, attuale club manager della Lazio con alle spalle un'esperienza tra le fila della Juventus: "Che uomo Peruzzi, una persona eccezionale. Ci sono giocatori che fanno la differenza per le qualità umane che hanno. Lui era il numero uno, Paolo Montero mi diceva ‘Sai perché mi piace Angelo?, perché non se l’è mai presa col difensore quando ha preso gol'. Ci ha fatto vincere la Champions".

