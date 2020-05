Lazio, Arturo Diaconale operato: ha avuto un malore

LAZIO, DIACONALE OPERATO - La notizia, arrivata all'improvviso, ha scosso e messo in apprensione il mondo Lazio: Arturo Diaconale, portavoce biancoceleste, è stato ricoverato in ospedale. Dalle prime indicazioni sono stati esclusi motivi clinici legati al Coronavirus, si attendevano novità ufficiali da parte del club. Secondo la rassegna a cura di Radiosei, Diaconale avrebbe subito un delicato intervento chirurgico dopo un malore e i dovuti esami del caso. Ultimamente Diaconale, a più riprese, aveva rilasciato dichiarazioni in difesa di Lotito e della linea della Lazio, cioè quella di riprendere il campionato.

