Derby, Mancini come Nainggolan? "C'è una favorita! Ecco le mie percentuali..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Si chiama Mancini, ha segnato nel derby della Capitale, lo ha giocato nei primi anni 2000 ed è famoso per un gol di tacco. No, non è Roberto come tutti staranno giustamente pensando. Questo Mancini è brasiliano e tra le due fazioni ha scelto di giocare per la sponda giallorossa. Un rivale, dunque, per i tifosi laziali che spesso ha affrontato nelle notti storiche dell'Olimpico. Stiamo parlando di Amantino Mancini, ex esterno brasiliano della Roma, che ha militato nella Capitale per ben cinque anni, fino al 2008. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Tempo della nuova squadra di De Rossi, prima di concludere l'intervista con qualche parola sul derby della Capitale, in merito al quale - com'è prassi in quella sponda del Tevere - si è voluto sbilanciare dando addirittura le percentuali:

"Il derby è una partita particolare. La città si ferma e l'atmosfera è bella e coinvolgente. Vedo la Roma favorita anche per il momento positivo che sta vivendo da quando è arrivato De Rossi. Sono due tecnici (insieme a Tudor, ndr) che certamente vorranno giocarsela. Se dovessi dare una percentuale direi Roma 60%, Lazio 40%".