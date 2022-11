Derby, Orsi: "La Roma una delusione, la Lazio è più forte..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto un derby meritato, giocando una partita esattamente come la aveva preparata Sarri, chiedendo una squadra solida e pronta a giocare sull'errore avversario. La palla sbagliata da Ibanez è la conferma di come i biancocelesti abbiamo mandato fuori giri i giallorossi, scombinando i piani di Mourinho. A sostenere questo pensiero è anche l'ex portiere della Lazio iFernando Orsi che, ai microfoni di Radio Radio Mattino, ha commentato così la sfida: "La Roma è una delusione, la Lazio è più forte. È stato un derby brutto, sento parlare solo dei giallorossi, ma la squadra di Sarri ha meritato di vincere. È andata a prendersi l’errore. L’organizzazione difensiva della Lazio non ha permesso di fare niente alla Roma, di non crearsi occasioni, non hanno fatto un tiro in porta".