Di Cosimo: “Basta criticare Immobile. La Lazio deve cambiare passo”

Una partenza sottotono per i biancocelesti, che in queste prime uscite di campionato hanno raccolto solamente tre punti. Secondo Cristiano Di Cosimo ad aver penalizzato la Lazio è stato l'approccio alle prime gare, che dovrà assolutamente cambiare in vista delle prossime uscite. Queste le parole dello speaker radiofonico rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio: “L'avvio della Lazio è stato deludente, ma non perché ha perso 3-1 in casa della Juve, ma perché non è riuscita a vincere contro Lecce e Genoa. I non risultati sono arrivati per demeriti della Lazio, che si è approcciata con troppo nervosismo a queste due gare. I tifosi sembra abbiano già dimenticato cosa questa squadra è stata in grado di fare l'anno scorso. Contro l'Atletico mi aspetto di vedere la vera Lazio, e chiedo ai tifosi di smetterla di criticare Immobile, non fa bene all'ambiente. La gara di Champions può rappresentare una svolta, mi aspetto una bella prova dai ragazzi”.