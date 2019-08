Di Francesco: "Lazio? Squadra più scomoda non potevamo incontrare"

SAMPDORIA LAZIO - La Lazio supera la Sampdoria per 3-0 e inizia alla grande la stagione. Al termine del match Eusebio Di Francesco, allenatore dei blucerchiati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha applaudito i biancocelesti riconoscendo alle aquile il merito di questo risultato. Ecco le sue parole: "La Lazio ha meritato di vincere. Ha dimostrato di avere qualcosa di più di noi sia tecnicamente, sia di testa. Nel momento in cui stavamo facendo meglio abbiamo preso due gol. Li abbiamo aiutati con qualche errore di troppo, mi sento di prendermi tutte le responsabilità. Oggi abbiamo incontrato la squadra più scomoda che potevamo trovare per l'esordio. La Lazio è stata determinata e cattiva e ci ha punito sui nostri errori con ripartenze fulminanti. Dovevamo essere più concentrati perché la Lazio ha giocatori che non perdonano".



Poi in conferenza stampa: "Senza cercare alibi, la squadra non è riuscita a fare quello che avevamo preparato. La Lazio ha un’identità precisa, noi la stiamo cercando. Le responsabilità però sono le mie. Loro sono ripartiti sempre con grande velocità, loro bravi e noi poco equilibrati. Abbiamo preso gol nei momenti in cui stavamo facendo meglio o perlomeno stavamo contrastando bene la Lazio. Quando fai questo gioco, devi migliorare dal punto di vista del palleggio, invece ci siamo consegnati a loro che hanno avuto la meglio su di noi sotto ogni punto di vista. Mi sarei aspettato un altro esordio personalmente, faremo tesoro di questi errori".

