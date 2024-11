Di Livio sulla Roma: "Retrocessione? Mai dire mai. Quando entri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sulla lunghezza d'onda delle parole pronunciate da Paolo Di Canio una settimana fa, anche Angelo Di Livio analizza in maniera critica la situazione della Roma, toccando anche il tema retrocessione. Ecco le sue parole in diretta su Tv Play: "Questa stagione può essere anche pericolosa per la Roma; loro non sono capaci di lottare per la salvezza. Mai dire mai anche in chiave retrocessione, il calcio è strano a volte. Quando entri in una situazione così caotica dove non ti riesce nulla, inconsciamente il giocatore se ne può anche fregare. Devi dare una sterzata forte a questo gruppo per far comprendere ai giocatori che non si scherza con il fuoco".