Di Marzio: “Dybala MVP? Lo meritava Immobile, il potere politico conta”

Gianni di Marzio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato dei migliori calciatori premiati dalla Lega Serie A, in particolare di Immobile. Queste le sue parole:

Se Ronaldo avesse vinto la classifica cannonieri, Scarpa d'Oro, lo avresti premiato come migliore della Serie A?

"Io sì, perché i fatti sono quelli che fanno la differenza. Immobile? Sono un suo grande estimatore. E' l'unico attaccante italiano dal gioco europeo. Fa pressing alto e in area di rigore devi stare sempre attento. E' stato premiato Dybala ma lo avrei dato al laziale. Il potere politico conta, non c'è niente da fare e dobbiamo dirlo. Dybala è un grande giocatore, ma cosa dovrà fare Immobile per vincere?".