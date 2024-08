Dinamo Kiev - Rangers, scoppia il caso: arrestata la coppia Var della sfida

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paradossale quasi da sembrare incredibile l'episodio che ha visto protagonisti Bartosz Frankowski e Tomasz Musial, rispettivamente Var e Avar della sfida valida per le qualificazioni di Champions League tra Dinamo Kiev e Rangers che si è svolta a Lublino.

Come riporta TVP Sport al termine della gara i due sono stati arrestati perché colti con un tasso alcolemico sopra la media e anche per il furto di un cartello stradale. I due passeggiavano infatti per la città con il cartello stradale sotto il braccio e questa scena ha inevitabilmente catturato l'attenzione delle forze dell'ordine che li ha poi arrestati.

Appresa la notizia la Uefa ha sospeso Frankowski e Musial e potrebbe anche decidere di procedere alla risoluzione dei contratti.