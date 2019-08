Dino Zoff: “La Lazio è molto forte. Strakosha è una certezza di Inzaghi”

Ci ha preso gusto, Dino Zoff, che a distanza di pochi giorni dall'ultimo intervento è già tornato a parlare di uno dei suoi grandi amori calcistici: la Lazio. L'ex portiere campione del mondo non è stupito dalla prestazione di ieri sera contro la Sampdoria, ecco cosa ha detto a ElleRadio: “Non sono rimasto sorpreso dalla Lazio. Considero i biancocelesti molto forti e sapevo cosa fossero in grado di esprimere. La Sampdoria è stata surclassata, lo 0-3 avrebbe potuto essere anche più rotondo. La squadra di Inzaghi è stata sicuramente agevolata da una Samp non brillante, ma la prestazione è stata senza dubbio notevole. Credo che la Lazio sia stata la nota più brillante della prima giornata di campionato, ha dimostrato grande freschezza e qualità. I biancocelesti hanno trovato campo aperto e sono riusciti a sfruttare le loro qualità. Strakosha? Thomas si è sempre comportato bene tra i pali, le parate che ha fatto ieri sono nelle sue corde. Per la sua maturazione probabilmente manca ancora qualcosa, ma è una certezza e si è confermato importantissimo per Inzaghi”.

