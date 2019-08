Lazio, la Serie A celebra i 101 gol di Immobile: e Ciro ringrazia - FOTO

Non servono parole. Solo immagini e numeri. Quelli dei gol di Ciro Immobile che, con la doppietta spacca-Sampdoria di ieri sera, ha raggiunto prima quota 100 e poi 101 reti nel massimo campionato italiano. È stato il quindicesimo giocatore della Lazio a farlo. Allora non poteva mancare la celebrazione della Lega Serie A, la patria del gol del bomber biancoceleste. Una dedica “muta”. Senza grandi proclami: solo un “101” che accompagna la foto della prima esultanza stagionale di Immobile. Ciro educatamente ringrazia. Un semplice “Grazie Serie A”, perché non c'è bisogno di perdersi in lunghi discorsi. Contano solo i (gol) fatti e aggiornare partita dopo partita quel numero di fianco alla voce “Reti segnate”.

SAMPDORIA-LAZIO, MILINKOVIC E IL COMPASSO

LAZIO, LE PAROLE DI DINO ZOFF

TORNA ALLA HOMEPAGE