DIRETTA - Calciomercato delle altre, la Juventus chiude per Chiesa e la Fiorentina cerca Milik e Callejon

Ultimo giorno di calciomercato, il gong finale suonerà alle 20 di questo 5 ottobre e decreterà la chiusura della finestra estiva. Queste ultime ore sono dominate dal passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: accordo con la Fiorentina trovato nella notte, prestito biennale con diritto di riscatto che prevede un pagamento rateizzato di 50 milioni di euro. La viola quindi si prepara alle contromosse: su tutte l'ingaggio di Callejon, entrato anche in orbita Lazio nelle ultime settimane, ma non è escluso il colpo Milik. Il Milan cerca un centrale - primo indiziato Kabak dello Schalke - e si prepara a mandare Laxalt in prestito al Celtic, mentre l'Inter lavora per un ritorno di Moses e per piazzare Joao Mario e Nainggolan. La Roma compie gli ultimi tentativi per riportare Smalling in giallorosso e nel frattempo l'ex Kalinic sembra pronto a tornare in Italia destinazione Hellas Verona, che avrebbe trovato un accordo per il trasferimento definitivo con l'Atletico Madrid. La Sampdoria punta Asamoah per la fascia destra, in uscita dall'Inter a zero, mentre il Sassuolo pesca in Ligue1 e trova Maxime Lopez, regista del Marsiglia che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.