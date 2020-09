DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: la Juve aspetta Suarez, Genoa scatenato

Non solo la Lazio, sul mercato si muovono anche gli altri club di Serie A. La Juventus è a caccia di un centravanti e ha in Luis Suarez l'obiettivo primario, che però non si sbloccherà a meno di ottenere il passaporto in seguito al buon esito dell'esame di italiano. L'alternativa si chiama Milik, già bloccato sulla parola dal club bianconero, mentre le altre piste portano a Dzeko e a Giroud. L'Inter aspetta con impazienza Vidal e, mentre piazza Godin al Cagliari, sulle fasce cerca Darmian, Marcos Alonso e Emerson Palmieri, tutte vecchie conoscenze di Antonio Conte. Il Milan dal canto suo ha ufficializzato l'acquisto di Tonali nei giorni scorsi e il riscatto di Rebic proprio nel weekend appena passato, mentre accarezza dalla Fiorentina il sogno Chiesa e anche l'eventuale arrivo di Milenkovic. La Roma lavora per trattenere Smalling e per potenziare la difesa con Izzo, mentre tra gli altri club si scatena il Genoa: attesi per oggi gli arrivi di Badelj dalla Lazio e Goldaniga dal Sassuolo dopo aver annunciato Melegoni dall'Atalanta e Zajc dal Fenerbahce.

MURIQI IN PAIDEIA PER LE VISITE MEDICHE

BORJA MAYORAL ASPETTA LA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE