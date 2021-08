DIRETTA - Calciomercato Lazio, Basic sempre più vicino: tre nomi per sostituire Correa

"La Lazio ha tantissimi giocatori, ma bisogna impiegare coloro che sono funzionali all'assetto tattico di Sarri, e ci stiamo attrezzando per far sì che ciò accada. Il mister sa benissimo ciò che gli serve, e noi sappiamo altrettanto bene ciò che richiede. Lavoreremo fino alla fine del mercato in tal senso. La squadra ha bisogno anche di esser snellita, faremo anche questo. Abbiamo una rosa di tre squadre. Fino ad ora abbiamo dimostrato di poter rispettare gli impegni senza cedere nessuno". Così Claudio Lotito ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio. Intervenuto durante "Novantesimo Minuto" su Rai 2, il presidente biancoceleste ha fatto capire che la campagna acquisti della società non è finita qui. C'è qualche giocatore da vendere e ancora qualche pedina da inserire.

USCITE - Il nome caldo in casa Lazio resta quello di Joaquin Correa. Con l'infortunio di Thuram, l'Inter ha spostato tutta la sua attenzione sull'attaccante argentino che gradisce la soluzione milanese. La Lazio chiede circa 30 milioni più bonus per il Tucu che piace molto anche all'Everton di Benitez. Il numero 11 però non è convinto e preferirebbe ritrovare Inzaghi come allenatore. Nei prossimi giorni è atteso l'assalto decisivo dell'Inter per l'ex Siviglia e Sampdoria. In uscita c'è anche Vavro che piace al Torino che sta trovando difficoltà nell'Africa te a Becao dell'Udinese. Da tenere sotto controllo anche la situazione André Anderson per il quale si è fatto avanti il Cosenza.

OBIETTIVI - Manca ancora qualche innesto per completare la rosa a disposizione di Sarri. L'addio di Correa libererebbe un posto in attacco. L'obiettivo numero uno testa Kostic dell'Eintracht Francoforte che piace a mister e dirigenza. Sullo sfondo le alternative. Nelle ultime ore è uscito il nome di Boga del Sassuolo, mentre non è mai tramontata l'idea Brandt che non sta trovando spazio con il Borussia Dortmund. Per quanto riguarda il centrocampo filtra sempre ottimismo per Toma Basic. Il calciatore è stato bloccato dalla Lazio già da diverso tempo. Circa 10 milioni saranno messi sul piatto dal club biancoceleste per il croato del Bordeaux, con il quale c'è già un'intesa per un quinquennale da 1,5 a stagione. Resta viva anche la pista Torreira dell'Arsenal che potrebbe concretizzarsi solo in caso di partenza di Escalante direzione Marsiglia.

DIFESA- Negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare anche un innesto per la retroguardia del Comandante. Se Vavro, escluso dalla lista campionato, dovesse arrivare alla corte di Juric in maglia granata, la Lazio potrebbe pensare a un nuovo colpo. L'ultimo nome è quello di Anel Ahmedhodzic, centrale del Malmö. Il promettente svedese classe 1999 andrà in scadenza nel 2023 e viene valutato circa 4 milioni. Per lui c'è da battere la concorrenza di Napoli e Atalanta.