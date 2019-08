DIRETTA - Calciomercato Lazio: l'ag. di Pavlovic conferma l'accordo. Tutte le trattative

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Dalla Spagna rivelano che l'intenzione di Llorente è quella di aspettare il Napoli: quella partenopea è la sua destinazione preferita.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Stando a quanto riportato da Udine, la Lazio avrebbe tentato un approccio per De Paul: troppo alta la richiesta dei friulani.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - La Lazio è a un passo da Pavlovic. Oggi, scrivono dalla Serbia, si potrebbe chiudere definitivamente l'accordo con il Partizan (che ha già accettato l'offerta dei biancocelesti). A confermare l'operazione ci sono anche le parole dell'agente del serbo.

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano due settimane alla chiusura della sessione estiva del calciomercato. In casa Lazio, dopo gli arrivi di Adekanye, Jony, Lazzari e Vavro, è caccia agli ultimi ritocchi. Il più importante potrebbe arrivare in attacco dove Inzaghi vorrebbe una soluzione in più da alternare a Immobile, Correa e Caicedo, con l'ecuadoriano che ancora non ha rinnovato il proprio contratto. Il sogno rimane Fernando Llorente, attualmente svincolato. Lo spagnolo non è l'unico sulla lista perché potrebbero tornare di moda i nomi di Hassan, Sanabria e Kalinic, tutti in uscita dai rispettivi club. Attenzione anche a Simeone (inseguito da Sporting Lisbona e Sampdoria) e Babacar (su cui ci sono Spal e Fenerbahce) che potrebbero rapppresentare una soluzione last minute. Non si molla nemmeno Emanuel Vignato. Il centrocampista del Chievo potrebbe sbarcare a Formello insieme al fratello Samuele, classe 2004. Su di loro però c'è tanta concorrenza a cominciare da Bayern Monaco e Sampdoria che non mollano. Nel frattempo si registra un sondaggio per Rodrigo De Paul dell'Udinese, che ha sparato alto chiedendo 35 milioni di euro. Stahinja Pavlovic è sempre più vicino alla Lazio. Il difensore del Partizan dovrebbe costare 5.5 milioni di euro e restare un altro anno in prestito a Belgrado.

LE USCITE - Sul fronte delle uscite nessuna novità per quello che riguarda Riza Durmisi e Fortuna Wallace. I due rimangono nella lista dei cedibili e la società lavora per trovare loro una sistemazione. Per quello che riguarda Patric, infine, la sua conferma è quasi certa dopo l'infortunio alla mano di Lazzari. Stimato da Inzaghi per la sua duttilità (può fare il quinto a destra o sinistra, ma anche il centrale di una difesa a tre, ndr), lo spagnolo è pronto a iniziare una nuova stagione con l'aquila sul petto.

LAZIO, IN ARRIVO IL TRANSFER DI JONY

LAZIO, INZAGHI STUDIA I CANDIDATI PER SOSTITUIRE LAZZARI

