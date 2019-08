Calciomercato Lazio, anche la Samp pensa a Vignato

CALCIOMERCATO LAZIO - Aumentano le concorrenti per Emanuel Vignato. L'italo-brasiliano è in uscita dal Chievo, ma i veronesi vogliono fare cassa con uno dei centrocampisti più promettenti del nostro campionato. Il giocatore, con il contratto in scadenza nel 2020, ha una valutazione alta tanto che i gialloblù hanno rifiutato la ricca offerta del Bayern Monaco: 2,5 milioni di parte fissa più bonus (legati a presenze, obiettivi e prestazioni) che potevano portare fino a 10 milioni nelle casse venete. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i clivensi vogliono tutto e subito e chiedono almeno 6 milioni cash per far partire il centrocampista. Sulle tracce del giocatore c'è anche la Sampdoria che avrebbe offerto 4 milioni. Una proposta ritenuta troppo bassa dal diesse Pellissier. Sullo sfondo resta la Lazio che, visti gli ottimi rapporti tra Lotito e Campedelli, potrebbe avere una corsia preferenziale. Dopo gli affari Kiyne e Ndrecka, potrebbe essere Emanuel Vignato (magari in compagnia del fratello Samuele di 15 anni, ndr) a sbarcare a Formello. Nell'affare potrebbe entrare anche Tiago Casasola, in uscita dai capitolini. Se ne saprà di più questa settimana quando le parti si aggiorneranno e si capirà quale sarà il futuro dell'italo-brasiliano.

CALCIOMERCATO LAZIO, COLPO LAST MINUTE IN ATTACCO

LAZIO, BERISHA RITROVA LA SAMP

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE