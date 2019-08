Calciomercato Lazio, Laxalt rifiuta il Fenerbahce: Durmisi resta in pole

CALCIOMERCATO LAZIO - Continua la ricerca di un terzino sinistro da parte del Fenerbahce. Dopo il rifiuto della Roma per Kolarov, i turchi hanno designato Durmisi come obiettivo numero uno per la corsia mancina. L'esterno della Lazio, però, non sembra essere l'unico candidato a rinforzare la fascia del club di Istanbul. Nella giornata di ieri era stato accostato ai gialloneri anche il nome di Diego Laxalt. L'esterno del Milan è in uscita ma, come riporta Tuttomercatoweb.com, non ha intenzione di trasferirsi in Turchia. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie A, come Atalanta e Fiorentina, passando per piste estere del calibro di Betis Siviglia, Zenit e Marsiglia. Tutte soluzioni che l'ex Genoa gradirebbe maggiormente rispetto al trasferimento al Fenerbahce, ma che al momento faticano a concretizzarsi per via della valutazione dei rossoneri: 15 milioni. Nel frattempo, la Lazio e i turchi continuano a trattare. Durmisi avrebbe già accettato l'offerta dei Canarini, tutto ruota attorno alla mediazione tra i club: la fumata bianca è attesa da tempo.

