Gianni Di Marzio: "Inzaghi è un predestinato. Lazio da Champions League"

Prima calciatore, poi allenatore, dirigente e consulente sportivo. Gianni Di Marzio, padre di Gianluca (noto giornalista Sky specializzato nel calciomercato), è oggi un opinionista molto accreditato. Nonché ospite fisso a TMW Radio, alla quale poco fa ha parlato anche della Lazio. Non sono mancati i complimenti, a Inzaghi e alla dirigenza: "Credo che la Lazio farà benissimo, e considero Inzaghi è un predestinato. Inoltre i biancocelesti hanno anche un grande direttore sportivo come Tare: va a vedere i giocatori e sa benissimo quali scegliere" - poi un pronostico - "Per me la squadra è pronta per arrivare al quarto posto e raggiungere la Champions League. La Lazio è migliorata, non ha cambiato niente e ha preso giocatori forti. Ha la consapevolezza di essere un gruppo vero".

