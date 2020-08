DIRETTA - Calciomercato Lazio: Muriqi sempre più vicino, si valuta il secondo portiere

Può essere la settimana più calda per il mercato Lazio. Diversi affari sono in fase di definizione, sembrano mancare solo gli ultimi dettagli prima degli annunci ufficiali. Sale l'ottimismo per alcune operazioni, David Silva su tutte, che una volta conclusa la Champions League con il Manchester City diventerà a tutti gli effetti un calciatore biancoceleste. Ma andiamo per ruolo.

ATTACCO - Sempre più vicino il colpo Muriqi. I contatti con il Fenerbahce vanno avanti da tempo, e si sono intensificati nelle ultime ore: Tare ed Emre (ds dei turchi) hanno trovato l'intesa di massima per l'acquisto del gigante kosovaro che arriverà per sostituire il partente Caicedo. Nelle casse del club gialloblù andranno circa 16 milioni (cui se ne aggiungono 2 di bonus). In caso di clamoroso dietrofront, restano in piedi le piste alternative, che portano in Premier League. Dal vecchio pallino Wesley, in forza all'Aston Villa, all'esterno d'attacco Origi, di proprietà dal Liverpool e in cerca di una nuova sistemazione. Solo proposto Wood del Burnley, mai preso in considerazione a Formello. A prescindere dall'acquisto di Muriqi, la Lazio sta cercando di chiudere anche l'affare Borja Mayoral con il Real Madrid: manca solo da trovare l'accordo sul diritto di recompra.

CENTROCAMPO - Oltre al super acquisto di David Silva, la società sta cercando dei profili per rinforzare la mediana. L'arrivo di Escalante a parametro zero è la classica occasione da non lasciarsi scappare, mentre Inzaghi avrebbe chiesto un calciatore più possente, in grado di fare entrambe le fasi. Piace da tempo Fofana dell'Udinese, che però viene valutato intorno ai 30 milioni dal club dei Pozzo, con il quale il rapporto non è certo idilliaco. Più facile invece l'operazione per l'esterno mancino. Già bloccato Fares della Spal, con cui c'è già una base d'accordo a 7 milioni più bonus. Da capire solo se saranno inserite anche delle contropartite, vedi ad esempio Lombardi, che a Ferrara andrebbe solo in prestito.

DIFESA - Resta in piedi il discorso Kumbulla, spazientito dal comportamento dell'Inter, che lo ha messo in ghiaccio in attesa di virare su un profilo più pronto (vedi Milenkovic della Fiorentina). La proposta di Lotito rimane sul tavolo: i rapporti con Setti sono buoni e potrebbero fare la differenza in questo genere di trattative, visto che ormai il centrale classe 2000 non si sente più un calciatore del Verona. In alternativa la Lazio continua a seguire il profilo di Kim Min-Jae, sudcoreano classe 1996 che gioca in Cina. È destinato da tempo al calcio europeo, ma una offerta vera e propria ancora non è stata presentata.

PORTIERI - Tra i colpi da mettere a segno in vista del ritorno in Champions League c'è anche quella relativa al secondo portiere. Nonostante le voci insistenti riguardo all'arrivo di Consigli del Sassuolo, sembrerebbe un altro il profilo individuato dal diesse come vice Strakosha. Si tratta di Sergio Rico del Siviglia, che quest’anno ha giocato in prestito al PSG: lo spagnolo classe ‘93 ha totalizzato 8 presenze con il club francese in questa stagione.