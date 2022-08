DIRETTA - Calciomercato Lazio, Reguilon sempre caldo. E Acerbi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato della Lazio ha già portato alla corte di Sarri otto acquisti e potrebbe concludersi con la ciliegina sulla torta. Reguilon rimane un obiettivo concreto con la trattativa impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e il Tottenham disponibile a coprire parte dell'ingaggio del giocatore. Importante per l'ingresso dello spagnolo rimane l'uscita di Acerbi direzione Inter: i nerazzurri faranno un altro tentativo per Akanji del Borussia Dortmund e Chalobah del Chelsea, ma l'ex Sassuolo rimane il preferito di Simone Inzaghi che l'ha già allenato in biancoceleste. Per quanto riguarda le cessioni, dopo il prestito di Raul Moro alla Ternana, rimangono ai margini della rosa Akpa Akpro, Kiyine, Fares e Durmisi. Per gli ultimi due la cessione è molto difficile, mentre Kiyine rimane nel mirino dei turchi del Gaziantepspor. Akpa Akpro invece ha declinato l'ipotesi Lecce e altre in Serie B, mentre l'ingaggio (da 900 mila euro) rende complesso il ritorno in Ligue 1. Non è detto che il suo futuro sia lontano dalla Capitale, potrebbe anche rimanere come settimo centrocampista agli ordini di Sarri. In questo caso a partire in prestito potrebbe essere Bertini, che però il tecnico vorrebbe tenere per farlo crescere ancora.