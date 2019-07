DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutti i possibili eredi di Milinkovic

La Lazio è in attesa di conoscere gli sviluppi sul fronte Milinkovic. Il Manchester United si presenterà a breve con la prima offerta ufficiale per il centrocampista biancoceleste. Probabile però che la trattativa si prolunghi ancora un po' a causa della distanza sul raggiungimento dei bonus. Una volta trovato il punto di incontro (Pogba permettendo), la Lazio potrà cominciare a fare sul serio per Yazici: il Trabzonspor ha fissato il prezzo e non è intenzionato a fare sconti. Le alternative non mancano: in prima linea rimane il nome di Szoboszlai, ma sullo sfondo ci sono anche Tonali, Samassekou, Berge e Maier. Ultima, in ordine cronologico, è la candidatura di Joao Mario.

LAZIO, MERCATO IN USCITA: Molto dipenderà dal lavoro di Jorge Mendes. Il super procuratore sta lavorando per piazzare i suoi assistiti biancocelesti: Neto, Jordao e Wallace. Su quest'ultimo c'è sempre l'interesse del Wolverhampton che sarebbe pronto ad accoglierlo in Inghilterra. Sul brasiliano aveva sondato il terreno anche il Besiktas che però al momento è alla ricerca di un esterno sinistro: Riza Durmisi è un profilo che piace, ma con la Lazio c'è distanza sulla modalità del trasferimento. Rimane sempre aperta la questione relativa a Badelj: il croato si sta allenando serenamente ad Auronzo, ma il suo futuro è alquanto incerto.

Auronzo, ultimo giorno: assente Lulic

