Calciomercato Lazio, pronto un nuovo affondo del Besiktas per Durmisi

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Besiktas non molla Riza Durmisi. Il club turco vorrebbe portare in Turchia il terzino danese. Dopo l'addio di Adriano, il club ha bisogno di un terzino sinistro. L'ex Betis sarebbe stato individuato come rinforzo ideale e già nelle scorse settimane avevano spinto per strapparlo alla Lazio. I capitolini erano pronti ad accettare la proposta da 6 milioni (prestito con obbligo di riscatto) e il giocatore aveva anche saltato le visite in Paideia. Tutto sembrava andare nel senso giusto, ma all'ultimo il calciatore ha detto no preferendo il Marsiglia o la permanenza in biancoceleste.

IL BESIKTAS NON SI ARRENDE - Il calciatore ha così sostenuto le visite mediche e ha raggiunto Lulic e compagni ad Auronzo di Cadore. Il danese, però, resta sul mercato. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il Besiktas non si sarebbe arreso al no e sarebbe pronto a un nuovo assalto. Nei prossimi giorni si attende un nuovo affondo per provare a convincere il numero 14. Il Marsiglia, nel frattempo, non è disposto a fare follie per Durmisi che potrebbe così accettare la corte dei turchi. Non rimane che aspettare per capire quale sarà il futuro di Riza.