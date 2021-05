Diritti tv, assegnate a Sky tre partite di Serie A: la situazione

Dopo una lunga attesa è arrivato il verdetto finale. L'assemblea di Lega Serie A ha deciso, dopo un'assemblea iniziata nel pomeriggio, di assegnare l'ultimo pacchetto dei diritti televisivi per il triennio 2021/24 a Sky che trasmetterà tre partite a settimana del campionato italiano via satellite in co-esclusiva con Dazn. Come riporta La Repubblica, sono state ben 16 le società che hanno votato a favore. Sue quelle che si sono astenute: Napoli e Lazio. Come da prassi, invece, Parma e Crotone non hanno partecipato alla votazione in quanto retrocesse.