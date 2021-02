Diritti Tv, nuova Assemblea di Lega fissata per il 26 febbraio

Le società di Serie A si sarebbero dovute incontrare mercoledì 17 febbraio per trattare delle offerte private per i pacchetti relativi ai diritti televisivi per il triennio 2021-2024, ma 9 società non si sono presentate e il tutto è stato annullato. La Lega ha annunciato che la nuova Assemblea si terrà sempre nel capoluogo lombardo venerdì 26 febbraio.