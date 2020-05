Dl imprese, il Governo pone la fiducia alla Camera: protesta l'opposizione

Il governo ha deciso di porre la fiducia sul dl Imprese. Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Ora ci sarà la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio per decidere il timing della fiducia. Le opposizioni non ci stanno e lamentano la "strozzatura" del dibattito con il "governo che va avanti a fiducie e resta sordo alle proposte delle opposizioni". La richiesta di Lega, FdI e Forza Italia è che "almeno sul decreto rilancio non venga messa la fiducia". L'iter del decreto partirà dalla Camera.