Dortmund, Favre: "Contro la Lazio dovevamo dare il massimo. Immobile? Non siamo stati all'altezza"

La Lazio festeggia, il Borussia Dortmund si lecca le ferite dopo il 3-1 dell'Olimpico. Il tecnico della squadra tedesca, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita, non ha nascosto il proprio rammarico per la prova dei suoi e il risultato ottenuto. Senza nascondere critiche, l'allenatore ha spiegato: ”Immobile? Non siamo stati all’altezza, non siamo riusciti a fermarlo. Abbiamo giocato male e gestito male la palla. Abbiamo fatto male, arrivando sempre secondi sul pallone. Non solo in difesa, abbiamo sbagliato tante cose. Non abbiamo avuto pazienza, siamo stato frenetici. L’1-0 è arrivato su un nostro errore e potevamo pareggiare in 4 o 5 circostanze, ma le abbiamo sprecate. Non abbiamo lottato alla pari e, con il calendario così fitto, basta che uno o due non rendano al massimo per complicare la situazione. Quando la Lazio è andata in vantaggio, ha preso fiducia e non siamo riusciti a riprenderla".

QUANTI ERRORI - "Abbiamo perso tanti palloni. Sul 2-0 siamo stati frettolosi sprecando tante occasioni e anche dopo il gol di Haaland dovevamo stare più calmi per provare a riprenderla, ma abbiamo subito il terzo gol. Stanchezza? Poca presenza e cattiveria, la Lazio è un’ottima squadra. Otto mesi fa era davanti alla Juventus, adesso non sarà posizionata benissimo, ma è molto forte. Sapevamo che avremmo dovuto fare il massimo per vincere e invece non ci siamo riusciti. Il fatto che la Lazio sia tornata in Champions League è incomiabile. Prima della pandemia, la Lazio era in vetta al campionato. Contro una squadra come questa devi fare il massimo per vincere e noi non lo abbiamo fatto”.

