Lazio - Borussia, Capello: "Inzaghi ha preparato bene la gara. Eccezionale Immobile..."

Avventura in Champions League iniziata nel migliore dei modi per la Lazio, che vince contro il Borussia Dortmund e conquista i primi tre punti del girone. Ai microfoni di Sky ha commentato il match Fabio Capello: “Immobile oggi è stato eccezionale, fisicamente il più forti di tutti. Continuo, scatti in profondità e aggressività. È stato il giocatore che si è saputo mettere nel posto giusto e nel momento giusto. Credo che sia importante anche per la Nazionale, non ha sfondato ma ha tutte le potenzialità per poterlo fare. La Lazio oggi ha giocato da squadra, sono stati encomiabili. Inzaghi ha preparato molto bene questa gara”.