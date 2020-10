Lazio, la gioia di Armini: "Notti magiche, buona la prima!" - FT

Da quando faceva il raccattapalle a tredici anni alla prima convocazione in Champions League. E' stata una giornata speciale quella di oggi per Nicolò Armini che nonostante non sia sceso in campo di certo ricorderà questa data nella sua mente e nel suo cuore. La Lazio ha vinto conquistando i primi tre putni battendo il Borussia Dortmund e questa è l'esultanza del difensore sui social: "Notti magiche, buona la prima!".

