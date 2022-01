Dzeko: “Derby di Roma? Si sente l’odio. In giallorosso mi è mancato un trofeo”

Edin Dzeko è senza dubbio uno dei protagonisti principali della nuova Inter di Simone Inzaghi. Il bosniaco, arrivato in estate dalla Roma, ha raccolto la pesante eredità di Lukaku e sta trascinando la squadra nerazzurra sempre saldamente al primo posto in classifica. Il numero 9 ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato anche le differenze che ha trovato dalla Capitale a Milano. In modo particolare, l'ex Manchester City si è concentrato sul clima dei derby in entrambe le città. Queste le sue dichiarazioni a poche settimane dal match contro il Milan che può valere tantissimo: "Le grandi sfide le vuoi vincere, ma se perdi contro le piccole pesa di più. Se vinci il derby sei un pezzo avanti. Quello di Milano non l’ho vissuto abbastanza, è diverso quando gli stadi sono a capienza ridotta. A Roma si sente l’odio tra le tifoserie, è molto più pesante".

Dzeko ci ha tenuto a ricordare anche la sua lunga esperienza in giallorosso, dove però non è mai riuscito a vincere niente. In pochi mesi all'Inter il bosniaco ha già alzato al cielo la Supercoppa Italiana: "Con la Roma mi è mancato solo un trofeo: sono stati 6 anni splendidi. Un po’ di su e giù per me come per la Roma, la porto nel cuore. Ora sono all’Inter per vincere lo scudetto. Vicenda Totti-Spalletti? Si poteva risolvere in altro modo: uno è un grande allenatore, l’altro una leggenda, un peccato sia finita così. Mi dispiace non aver beccato Totti prima, mi potevo divertire molto di più e anche lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta insieme”.