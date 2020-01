È derby anche sul Tevere: Circolo Canottieri Roma e Lazio pronti a sfidarsi

Per la prima si svolgerà a gennaio il derby tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma. Come da tradizione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la gara in acqua farà da prologo alla partita di calcio in programma all’Olimpico. Domenica 26 gennaio alle 12.45, a qualche ora dal fischio d’inizio della stracittadina calcistica, i due club si contenderanno la Coppa d’Argento, simbolo della supremazia sul Tevere, custodita per un anno nella teca dei trofei dei Circolo vincitore e poi restituita in vista della gara successiva. Il Derby 2020 sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del C.C. Roma e avrà come speaker Roberto Ciufoli, noto comico e appassionato di canottaggio. La gara finale, gli Assoluti, si svolgerà sul classico percorso di 1500 metri, che va dal galleggiante a monte di Ponte Duca d’Aosta a quello dei Canottieri Roma, all’altezza dei civico 39 di Lungotevere Flaminio.

