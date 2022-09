Elezioni politiche, vince il centrodestra: tutti i risultati dei partiti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La notte elettorale consegna all'Italia i risultati delle urne: a scrutini ormai praticamente ultimati si può dire con certezza che la coalizione di centrodestra si è ampiamente aggiudicata la sfida contro il centrosinistra, raggiungendo in totale il 43,8% alla Camera e il 44,13% in Senato nelle elezioni con la più bassa affluenza della storia repubblicana (63,9%, crollo di nove punti rispetto al 2018). La vittoria va a Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia è il primo partito nazionale con il 26,2%, crollo della Lega nelle preferenze che si ferma poco prima del 9% mentre Forza Italia si riafferma ancora una volta intorno all'8%. Il Partito Democratico prende il 19% circa delle preferenze e sarà la prima forza di opposizione, con l'asse Sinistra Italiana-Verdi che supera la soglia di sbarramento a differenza di +Europa, che dovrà contare ogni singolo voto nella speranza di raggiungere il 3%. Buona prova di forza del MoVimento 5 Stelle di Conte, che si attesta intorno al 15,2%, mentre il terzo polo di Calenda e Renzi non va oltre il 7,8%. Tonfo Di Maio, totalmente escluso dal Parlamento: Impegno Civico non raggiunge neanche l'1% e il ministro degli Esteri uscente viene sconfitto anche all'uninominale dal M5S Sergio Costa.