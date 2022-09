Empoli, Akpa si presenta. "Voglio dimostrare di essere da Serie A. Alla Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

I ricordi alla Lazio non possono che essere positivi per Jean Daniel Akpa Akpro che, nel giro di due anni, si è tolto la soddisfazione di esordire in Serie A ma, soprattutto, di giocare e segnare in Champions League. Trasferitosi in prestito all'Empoli, durante l'ultimo giorno di mercato, il centrocampista ivoriano oggi si è presentato in conferenza stampa parlando, in breve, anche dei biancocelesti:

SARRI - "Mister Sarri parla poco, non mi ha detto niente. Ma mi ha aiutato tanto, così come gli altri centrocampisti della Lazio. E si vede con Milinkovic e Cataldi. Anche io con lui sono cresciuto e, come ho detto prima voglio dimostrare all'Empoli che ha fatto bene a prendermi".

LA TRATTATIVA - "Per me era difficile trovare una squadra e quando è nata la possibilità di venire, non ho avuto dubbi. L'Empoli è una squadra che mi può far crescere tanto".

EMPOLI - "La Serie A è un buon campionato, da piccolo ci ho voluto sempre giocare. Ora ho la possibilità di dimostrare che posso farlo, quindi cercherò di fare il meglio per l'Empoli. Sono principalmente una mezzala, un giocatore che posso fare coast to coast. Voglio aiutare la squadra a vincere. Per me, è un aspetto nuovo, alla Lazio non ero tra i più vecchi. Quindi devo mettere a disposizione la mia esperienza alla squadra. La nostra è una squadra con qualità che può sicuramente salvarsi. Non dico con facilità, ma abbiamo dimostrato con la Salernitana e il Verona che possiamo fare bene".