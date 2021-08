Empoli - Lazio, il club toscano saluta Sarri: "Un piacere rivederti, mister!" - FOTO

Quella di questa sera tra Empoli e Lazio non sarà una gara come le altre per mister Sarri che, all'esordio in campionato con la sua nuova squadra, troverà il gruppo che ha allenato dal 2012 al 2015, portandolo in Serie A. È grazie all'esperienza maturata col club toscano che il tecnico riuscì a dare una svolta alla sua carriera, arrivando a sedersi sulle panchine di Napoli, Chelsea e Juventus. Non è complicato immaginare, dunque, quanto Sarri sia rimasto legato all'Empoli, e viceversa. Nel giorno del match, in programma al "Castellani" alle 20.45, sul profilo Twitter dei toscani è stata condivisa una foto dell'attuale allenatore biancoceleste. "Un piacere rivederti, mister", la didascalia scelta per accompagnare lo scatto.

𝑁𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟! pic.twitter.com/TBsf1BwvFu — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 21, 2021

