Serie A, Caressa mostra la sua griglia di partenza: la posizione della Lazio - FOTO

Ancora qualche ora di attesa e poi il nuovo campionato di Serie A partirà ufficialmente. Per tifosi e addetti ai lavori è il momento di comporre la propria griglia di partenza, posizionando le squadre in base a quanto fatto nella scorsa stagione e nell'attuale sessione di calciomercato. Anche Fabio Caressa ha mostrato il suo "pronostico" sui social, spiegando: "La Juve parte fortemente avanti, sorpresa NapolI". Dando un'occhiata, in effetti, i bianconeri sono al primo posto, seguiti da Inter e Napoli. Più giù Milan, Atalanta e Roma. Settima la Lazio, immediatamente più in basso, e sopra a Sassuolo, Fiorentina e Torino. Il giornalista ha poi fatto una precisazione: "Abbiamo preso in considerazione il rendimento medio dei giocatori del probabile 11 titolare".

